Erst vor einem halben Jahr begeisterte Pop-Sängerin Britney Spears (36) ihre Fans mit einem selbst gemalten Bild auf Leinwand, das für einen guten Zweck versteigert wurde. Jetzt griff sie wieder zum Pinsel und steckte ihre Söhne Sean Preston (12) und Jayden James Federline (11) anscheinend mit ihrer Liebe zur Kunst an. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, auf dem alle drei zusammen eigene Leinwände bemalten. Dazu schrieb sie: "Malen ist wie eine Therapie. Das mit meinen Jungs machen zu können, an so einem schönen Tag, ist wirklich ein Segen!"



