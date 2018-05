Endlich ist der große Tag für Pietro Lombardi (25) gekommen! Seit Wochen wartete der DSDS-Sieger von 2011 schon gespannt auf das Veröffentlichungsdatum seiner neuen Single "Phänomenal". In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es dann so weit: Seit 0 Uhr ist der Titel online abrufbar. Und nicht nur die Fans des Sängers sind von dem Sommersong begeistert: Auch Musikkollege Kay One (33) findet nur lobende Worte!

Spätestens seit ihrem gemeinsamen Hit "Señorita" sind Kay One und Pietro ein eingespieltes Team. Daher fiebert der Rapper aktuell auch heftig mit seinem Buddy mit. Immerhin war der Ex von Sarah Lombardi (25) so kurz vor dem Release seiner neuen Single meganervös. Doch laut Kay muss sich der 25-Jährige keine Sorgen machen: "Was für ein Hammersong! Du hast echt nicht zu viel versprochen. Einfach phänomenal. Ich bin stolz auf dich, Bro", supportet er seinen Kumpel auf Facebook.

Kay One ist sich sicher, dass Pietro mit dem Song einen echten Hit am Start hat. Und mit Erfolgen kennt sich der Hip-Hopper ja bestens aus: Mit seinem Track "Louis Louis" sammelte er bis heute nicht nur 71 Millionen Klicks auf YouTube, sondern schaffte es auch auf den neunten Platz der deutschen Charts und kassierte dafür eine Goldene Schallplatte. Seid ihr auch Kays Meinung: Erobert Pietro mit "Phänomenal" die Hitparaden?

Facebook / Kay One Pietro Lombardi und Kay One beim Videodreh auf Mallorca

Instagram / princekayone Pietro Lombardi und Kay One

