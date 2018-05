Sie muss die letzte Nacht als Junggesellin nicht alleine verbringen! Am Samstag ist es endlich so weit: Meghan Markle (36) wird Prinz Harrys (33) Ehefrau. Die vergangenen Tage waren allerdings stressig für die Schauspielerin: Ihr Vater Thomas erlitt einen Herzinfarkt und kann nicht zur ihrer Hochzeit kommen. Auf ihre geliebte Mama Doria muss Meghan aber nicht verzichten. Jetzt wurde das Duo beim Bezug ihres Nachtquartiers gesichtet!

Schon am Mittwoch packte Doria ihre Taschen und flog von Los Angeles zu ihrer Tochter nach England. In den aufregenden Stunden vor dem Jawort weicht sie ihrem Mädchen natürlich nicht mehr von der Seite – und so strahlten Meghan und ihre Mutter nun zusammen für die anwesenden Paparazzi. Die beiden Frauen wurden am Freitag abgelichtet, als sie das Cliveden House Hotel in Bershire betraten. Dort wird Meghan die Nacht mit ihrer Mom verbringen, bevor sie morgen als Braut vor den Altar tritt. Laut Just Jared fühle sich Harrys Verlobte "wundervoll", wie sie den anwesenden Paparazzi verriet.

Die vergangene Woche war nicht leicht für Meghan. Sie musste nicht nur die Nachricht verkraften, dass ihr Dad einen Herzinfarkt erlitten hatte, auch das Auf und Ab, ob er an ihrem Tag dabei sein kann, zerrte an ihren Nerven. Eine Last wurde der schönen Brünetten aber mittlerweile genommen: Prinz Charles (69) wird seine Schwiegertochter in spe zum Altar führen, nachdem ihr Vater verkünden musste, dass er selbst nicht bei der Hochzeit dabei sein werde.

Steve Parsons - Pool / Getty Images Meghan Markle und ihre Mutter Doria Ragland vor einem Hotel in England

Steve Parsons - Pool / Getty Images Meghan Markle einen Tag vor ihrer Hochzeit

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles bei den Industrial Cadet Awards

