Jetzt kann sich Meghan Markle (36) endlich ohne Sorgen auf ihre Hochzeit freuen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ihr Vater Thomas Markle Sr. nach einem Herzinfarkt nicht bei der Trauung von Prinz Harry (33) und seiner Tochter dabei sein wird. Daraufhin gab es wilde Spekulationen, wer die Braut zum Altar führen wird. Lange Zeit sah es so aus, als würde ihre Mutter Doria Ragland diese Aufgabe übernehmen. Doch ein offizielles Statement des Palastes widerlegt diese Annahme nun: Prinz Charles (69) wird Meghan durch die Kirche begleiten!

Meghan hatte offenbar ihre ganz eigene Vorstellung darüber, wer sie an dem großen Tag zu ihrem zukünftigen Gatten bringen soll. "Frau Meghan Markle hat den Prinzen von Wales gefragt, ob er sie an ihrem Hochzeitstag in der St. George's Kapelle zum Altar führen möchte. Charles ist begeistert davon, Frau Markle auf diese Weise in der königlichen Familie willkommen zu heißen", verkündet eine Pressemitteilung des Kensington Palace' die Heiratssensation.

Für alle Royalfans dürfte diese Entwicklung eine echte Überraschung sein. Auf den Fotos der gestrigen Hochzeitsprobe ließ sich auf jeden Fall noch nicht erkennen, dass Meghans zukünftiger Schwiegervater diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen wird.

Twitter / kensingtonroyal Erklärung vom Kensington Palast

Anzeige

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles bei den Industrial Cadet Awards

Anzeige

VICTORIA JONES / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de