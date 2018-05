Megaerfolg für die Katze! TV-Star Daniela Katzenberger (31) ist schon längst nicht mehr nur auf dem Fernsehbildschirm erfolgreich. Auch in den sozialen Netzwerken wird die junge Mutter gefeiert. Mit oft unvorteilhaften Bildern und selbstironischen Posts beweist die Kultblondine immer wieder eine ganze Menge Humor. Dafür haben ihre Fans sie jetzt belohnt: Sie hat mittlerweile über eine Million Follower – und das hat sie natürlich sofort gebührend zelebriert!

Ihren Netzrekord teilte die 31-Jährige ihren Fans direkt über Instagram mit. Zu einem Foto, auf dem sie mit Kuchen und einem Luftballon feiert, schrieb sie: "Eine Million Follower hab ich nun bei Instagram, hätte nie gedacht, dass das mal wahr werden kann." Wie sie zu so vielen Social-Media-Fans gekommen ist, scheint der Frau von Lucas Cordalis (50) aber selbst noch nicht so ganz klar zu sein. "Ich glaube, ich bin jetzt nicht so der typische Influencer oder Blogger, sehe das Ganze eher locker", meinte sie.

Am Ende bedankte Dani sich dann noch bei ihren Bewunderern für so viel Unterstützung – und zwar mit einem kleinen Gedicht. Ihre spontane lyrische Einlage erklärte die Reality-Blondine so: "Warum ich so gerne dichte? Im Flugzeug habe ich immer die besten Ideen und genauso lasse ich das jetzt stehen."

P. Hoffmann/ Wenn.com Daniela Katzenberger bei den ABOUT YOU Awards in München

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2018

Florian Ebener / Getty Images Daniela Katzenberger bei der 1Live Krone 2017

