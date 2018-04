Sie kann eben über sich selbst lachen! Reality-Sternchen Daniela Katzenberger (31) ist nicht nur dafür bekannt, viele verschiedene Looks auszuprobieren, sondern eben auch dafür, ihre Beauty-Pannen nicht zu verstecken. Mit zerzausten Frisuren und lustigen Masken versüßte die Kultblondine ihren Fans schon so manchen grauen Morgen. In anderen Situationen waren ihre Auftritte aber eigentlich nicht als Lacher gedacht – DIESER zum Beispiel!

In ihrem Upload auf Instagram blickt die Social-Media-Queen auf ihr sieben Jahre jüngeres Ich zurück: Dabei ist es aber weder die French-Maniküre noch das fesche Jeanshemd, das die heute stilsichere Ulknudel zum Schmunzeln bringt: "Dieser Moment, wenn du dich fragst, warum zur Hölle du dir vor sieben Jahren diese zwei Millimeter dünnen Augenbrauen hingemalt hast", lacht Dani über ihre megaschmalen Brauen.

Wenn es zum ihren Körper geht, dreht der blondierte Witzbold den Spieß aber gerne um: Weil sie ständig mit Bodyshaming zu kämpfen hat, mogelt sie ihrem Leib auf Fotos gerne absichtlich ein paar optische Meter dazu.

