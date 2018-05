Diese beiden können nicht nur viel gemeinsam lachen, sie erleben auch schöne Abenteuer. Seinen Tag mit seinem Spross Emil-Ocean wollte Peer Kusmagk (42) voll ausnutzen. Also fuhren sie zusammen in der S-Bahn zur Pfaueninsel. Dort angekommen bewunderten die beiden die schönen Tiere, bis sich der Wonneproppen doch vor ihnen erschreckte. Auf dem Rückweg im Bus wurde der Radiomoderator dann sogar richtig nostalgisch: "Das ist so geil hier, Leute. Mit genau solchen Bussen bin ich nämlich als Kind zur Schule gefahren", erzählte er in seiner Instagram-Story.



