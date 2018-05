Was hat Daniela Katzenberger (31) denn hier gebastelt? Die Fans der Kultblondine wissen, sie ist ein richtiger Witzbold: Die Katze kopiert gerne schelmisch andere Promis– wie zum Beispiel Heidi Klum (44), deren sexy Fotos sie auf ihrem Social-Media-Account parodierte. Nun kam sie auf die Idee, aus Spaß ihre eigene Parfümflasche zu designen, ganz wie Kim Kardashian (37)! Aber kann ihr Werk dem Vergleich mit dem Original standhalten?

Auf dem Pic, das die 31-Jährige jetzt auf Instagram postete, schmollt sie beim Anblick einer bunten nackten Skulptur scherzhaft. Damit spielt sie auf die neue Parfümflasche der Frau von Kanye West (40) an, die einer antiken Büste ähnelt. Der Flakon wurde Kims Körper nachempfunden – auch das üppige Dekolleté des Reality-TV-Stars ist beachtet worden! Mit einem Augenzwinkern schreibt die Blondine zu ihrem Upload: "Wollte mal testen, wie meine Parfümflasche aussehen könnte... Na ja, bei Kim Kardashian sieht das dann doch irgendwie 'netter' aus." Ganz ernst meint die Katze das aber nicht, denn sie ist mit ihrem Körper superzufrieden. Das macht sie mit dem Hashtag "#Rund aber gesund" ihren Followern deutlich.

Einen eigenen Duft will Dani aber scheinbar nicht rausbringen. Trotzdem sind sich ihre Fans in den Kommentaren einig, dass sie das Parfüm sofort kaufen würden! Viel eher als Kims: "Du bist natürlich und real, deine Flasche wäre viel schöner" , "Finde deine viel ansprechender. Weil richtige Frauen eben so einen Körper haben", schreiben die User. Danis Fans stehen zu ihr – aber wie gefällt euch ihr knallbuntes Design? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Parfüm-Flakon

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger in Düsseldorf, 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2018

