Kim Kardashian (37) scheut selbst intimste Einblicke in ihr Privatleben nicht! Regelmäßig versorgt die absolute Königin der Reality-Stars ihre mittlerweile 111 Millionen Follower mit neuen Updates aus ihrem Leben. Dabei zieht nicht nur Kim selbst hin und wieder gerne mal blank – jetzt präsentiert sie so auch ihre Kids North (4) und Saint (2). In einem aktuellen Post planschen die beiden fröhlich in der Badewanne.

Splitterfasernackt und sichtlich gut gelaunt grinst der Star-Nachwuchs in die Kameralinse, Brüderchen Saint lehnt sich dabei lässig gegen seine ältere Schwester North. Ein zugegebenermaßen niedlicher Anblick, doch ob der wirklich für die Weltöffentlichkeit bestimmt sein sollte? Zwischen zahlreichen Kommentaren darüber, wie schön die gemeinsamen Kinder von Kim und ihrem Göttergatten Kanye West (40) doch seien, mischt sich vereinzelt auch immer wieder Kritik. "Also wollen wir jetzt alle so tun, als gäbe es in der Welt keine Pädophilen und denen einfach weiter solche Bilder präsentieren?", lautet beispielsweise eine der eher weniger begeisterten Reaktionen.

Saint und North kriegen von dieser Diskussion ohnehin nichts mit und scheinen beim ausgelassenen Planschen auch sichtlich Spaß gehabt zu haben. Der jüngste Kardashian-Spross fehlt auf dem Foto allerdings: Baby Chicago kam im Januar zur Welt und kann sich wohl frühestens in ein paar Monaten zum Baden zu ihren Geschwistern gesellen.

