Vor Prozess: Verdächtiger in Kim-Kardashian-Raubfall ist tot

Neun Jahre nachdem Kim Kardashian (44) während der Pariser Fashion Week im Hotel überfallen wurde, stehen die Verantwortlichen jetzt vor Gericht. Doch die Gruppe der zwölf Angeklagten dezimierte sich schon, bevor der Prozess überhaupt begann. Einer der Männer ist nämlich schon verstorben. Wie Daily Mail berichtet, starb der Täter namens Marceau Baum-Gertner mit 72 Jahren bereits am 6. März. Zu seiner Todesursache ist nichts bekannt. Allerdings soll sein Ableben unerwartet gewesen sein und laut dem Magazin habe er kurz vor der Verhandlung Morddrohungen aus anderen Banden bekommen. Marceau war als "Superhehler" bekannt und sollte sich dafür verantworten, Abnehmer und Käufer für den erbeuteten Schmuck im Wert von rund 9,3 Millionen Euro gesucht zu haben.

Der Prozess vor einem Pariser Gericht begann vergangenen Samstag. Kim wird als Hauptzeugin erwartet. Allerdings könnte sie im Laufe des Verfahrens die ein oder andere Überraschung erwarten. Einer der Angeklagten kündigte nämlich an, sich für den Überfall entschuldigen zu wollen. Yunice Abbas gab als einer der wenigen öffentlich zu, an dem Raub teilgehabt zu haben. Gegenüber The Associated Press erklärte er: "Ich werde mich entschuldigen. Ich meine es aufrichtig." Yunice wurde bereits 2017, also ein Jahr nach dem Raub, verhaftet und saß rund 21 Monate in Haft, bis er unter richterlicher Aufsicht entlassen werden konnte. In der Zwischenzeit schrieb der heute 71-Jährige sogar an einem Buch namens "I Sequestered Kim Kardashian" mit.

Der Überfall auf Kim in Paris ging Anfang 2016 durch die Medien. Die Unternehmerin wurde in ihrem Hotelzimmer von einer Gruppe Fremder überfallen. Die Männer sollen sie mit einer Waffe bedroht und dann gefesselt und geknebelt im Badezimmer eingesperrt haben. Das Verrückte dabei: Die Täter wussten gar nicht, wen sie da eigentlich überfallen. Einer der Männer sagte laut The Sun aus: "Mein Kumpel, der mich auf den Job ansetzte, hatte mir einfach gesagt, dass das Opfer die Frau eines berühmten Rappers ist." Kim selbst beschrieb den Vorfall in Interviews als traumatisierend. Allerdings glaubt sie, daraus auch das Leben zu schätzen gelernt zu haben.

Getty Images Kim Kardashian im September 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2024

