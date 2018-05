Obwohl sie nicht mehr zusammen sind, will er ihrer YouTube-Karriere auf die Sprünge helfen! Vor wenigen Wochen trennten sich die Berlin - Tag & Nacht-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) – und das kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Davon scheint sich die werdende Mama unter anderem mit ihrem neuen YouTube-Channel abzulenken. Für den rührt nun ausgerechnet ihr Ex via Instagram-Story fleißig die Werbetrommel: "Liebe Jenefer, ich bin ganz, ganz doll stolz auf dich, dass du das alles so gut hinbekommen hast und ich hoffe, dass deine Videos ganz viele Klicks bekommen werden."



