Der gemeinsame Spross geht vor! Vor wenigen Wochen machte eine traurige Nachricht die Runde: Die Berlin - Tag & Nacht-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) trennten sich – und das kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Obwohl die Bald-Eltern dem großen Tag derzeit noch getrennt entgegenfiebern, steht eines fest: Ihren Spross wollen sie gemeinsam in die Arme schließen!

In ihrem neuen Video auf YouTube verrät die Fast-Mama, wen sie während der Ankunft ihres Sohnemanns gerne an ihrer Seite hätte: "Es ist so, dass im Kreißsaal nur eine Person dabei sein darf [...] und ich werde natürlich den Vater mitnehmen, also den Matze", ist die hochschwangere Single-Lady fest entschlossen.

Für den Fall, dass der werdende Papa das Kindertheater "mental nicht schaffen sollte", stehe Jenefers Freundin, die als Kinderpflegerin arbeitet, an zweiter Stelle. Ob mit oder ohne Vater, in dem Clip kann die Fast-Mutti ihre Zukunft mit ihrem klitzekleinen Wegbegleiter kaum noch erwarten.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, "Berlin – Tag & Nacht"-Star

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in ihrer 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

