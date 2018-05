In wenigen Stunden ist er unter der Haube, vorher hat er aber nichts anbrennen lassen: Prinz Harry (33) heiratet heute um die Mittagszeit die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle (36). Zeit, seine vergangenen Liebschaften mal unter die Lupe zu nehmen. Wen liebte der Skandal-Royal, bevor der sanfte Hollywoodstar mit der sozialen Ader sein Herz erobern konnte? Es sind einige Namen, die sich in seinem kleinen, schwarzen Buch angesammelt haben...

Die längste Beziehung führte der rothaarige Traumprinz mit Chelsy Davy (32) – er datete die blonde Südafrikanerin von 2005 bis 2010. Obwohl Harry damals erst in seinen jungen Zwanzigern gewesen ist, scheint diese Liebe Eindruck hinterlassen zu haben: Chelsy ist noch immer Single und lebt mit ihrer Familie in Simbabwe. Damals scheint er aber auf den Geschmack von Blondinen gekommen zu sein: Auch Lingerie-Model Florence Brudenell-Bruce (32) hat sich einen Eintrag in sein Büchlein verdient. Auch, wenn sich Harry 2011 nur zwei Monate mit der Beauty traf.

Zwischen 2012 und 2014 widmete er sich einem anderen Model: Cressida Bonas (29). Nachdem Nacktbilder des Prinzen auftauchten, auf denen er in Las Vegas – so wie Gott ihn schuf – Billard spielte, folgte eine kurzzeitige Beziehungspause. Doch bald darauf munkelten Insider sogar von Verlobung. Der Anfang vom Ende soll ihre Eifersucht gewesen sein, wie Radar Online wissen will: "Er fand sie zu anhänglich und es funktionierte einfach nicht." Kurz nach der Trennung wurde der Bruder von Prinz William (35) dann feiernd mit der deutschen Schönheit Anastasia Guseva gesehen. Außerdem soll er Sängerin Ellie Goulding (31) gedated haben – bis schlussendlich Meghan in sein Leben trat und das Herz des Prinzen stahl...

Dave M. Benett / Getty Images Florence Brudenell-Bruce 2012

WENN Cressida Bonas

Anastasia Plewka/Instagram Anastasia Guseva

John Phillips / Getty Images Ellie Goulding bei den BRIT Awards 2017

Chris Jackson - Pool/Getty Images Meghan Markle im März 2018



