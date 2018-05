Sie ist jetzt Herzogin von Sussex! Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) haben sich vor wenigen Minuten das Jawort gegeben. Während sie ihre Gäste gerade mit Sekt und Kanapees zum Empfang begrüßen, veröffentlicht der Kensington Palace mehr und mehr Details. Ein ganz besonders romantisches kam nun ans Tageslicht: Der Prinz hat den Strauß für seine Braut höchstpersönlich im Garten des Palastes gepflückt.

Was für eine rührende Geste! Harry pflückte Blume für Blume für den Brautstrauß in seinem privaten Garten auf dem Gelände des Kensington Palastes. Darunter auch Vergissmeinnicht – eine der Lieblingsblumen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36). Das frischverheiratete Paar hatte sich bewusst entschieden, Lady Di zu ehren. Mit weiteren Blüten wurde das Bouquet schließlich von Starfloristin Philippa Craddock gebunden. Sie zeichnete auch für die Sträuße und Kränze der Blumenmädchen um Prinzessin Charlotte (3) verantwortlich.

Besonders erstaunlich: Das florale Gebinde enthielt auch ein paar Myrtenzweige aus einem Strauch, den Queen Victoria bereits im Jahr 1845 am Sommersitz Osbourne House auf der Isle of Wight pflanzte. Blüten aus diesem Strauch waren auch in den Brautstrauß von Queen Elizabeth II. (92) eingebunden.

OWEN HUMPHREYS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei Harry und Meghans Hochzeit

JANE BARLOW/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan am Tag ihrer Hochzeit

