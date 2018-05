Nun dringen noch mehr emotionale Details aus der Hochzeitsrede von Prinz Harry (33) an die Öffentlichkeit! Seit Samstag ist der Blaublüter kein Junggeselle mehr, seine ersten Worte als Ehemann berührten die auf der Hochzeit Anwesenden zutiefst – vor allem, weil sein Vortrag so locker und spontan wirkte. Jetzt verrieten die Gäste der königlichen Zeremonie weitere Einzelheiten: Harry soll auch über den Wirbel um Meghans Vater gesprochen haben!

"Du hast das alles mit Anmut durchgestanden", soll Meghans frischgebackener Gatte die Wochen vor der Hochzeit kommentiert haben. Dies berichtete die britische Zeitung Daily Mail unter Berufung auf ein Mitglied der Festgesellschaft. Denn die Zeit vor der Trauung war für Meghan nicht gerade leicht: Zunächst schockte ihr Vater Thomas Markle Sr. damit, Paparazzi-Fotos gestellt zu haben. Danach musste sich die jetzige Herzogin von Sussex sorgen, weil er einen Herzinfarkt erlitten hatte und wegen einer OP nicht zu ihrer Hochzeit nach Großbritannien reisen konnte.

In seiner Rede sparte Harry aber offenbar auch nicht mit Komplimenten. So soll er beispielsweise gesagt haben: "Wir sind solch ein gutes Team. Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen." Spätestens danach seien bei einigen Anwesenden die Tränchen gekullert. Zu den Hochzeitsgästen gehörte auch die indische Menschenrechtsaktivistin Suhani Jalota. "Ich denke, es war einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, in der sich jeder wirklich geliebt fühlte", beschrieb sie in einem Gespräch mit der Zeitung The Telegraph die Stimmung auf der Hochzeitsfeier.

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr.

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz William

