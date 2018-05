Heiko (19) und Roman Lochmann (19) gründeten im Alter von zwölf Jahren ihren bis heute extrem erfolgreichen YouTube-Kanal "DieLochis". Mit mit Ruhm kommen auch viele Termine und so feierten die Netz-Promis ihren Geburtstag in diesem Jahr nicht wie für viele üblich im Kreise ihrer Freunde und Familie – sie waren unterwegs: bei einem Charity-Event, dem Felix Burda Award. Wer jetzt allerdings glaubt, die Let's Dance-Ausscheider hätten auf ihrem Höhenflug keine gewöhnlichen Geburtstagserinnerungen, der irrt. Im Interview mit Promiflash erklärten sie jetzt, dass ihre Eltern alles richtig gemacht haben.

"Bei uns war es tatsächlich so, wir sind morgens aufgewacht und dann runtergelaufen ins Wohnzimmer. Unsere Eltern haben uns dort ein Ständchen gesungen zusammen. Voll süß", schwärmte Roman bei der "Flying Illusion"-Premiere in Berlin. Die Lochi-Eltern sind auch heute noch echte Geburtstagsprofis, wie Heiko berichtete. Vor allem hätten sie ein Talent, ihnen nützliche Dinge zu schenken: "Sachen, von denen wir selbst aber gar nicht wissen, dass wir sie brauchen. Wenn's jemand kann, dann sie."

Mama und Papa Lochmann sind wirklich einfallsreich. In den vergangenen Jahren beschenkten sie ihre Twins zum Beispiel mit einem Massage-Sessel. Auch Rasierer lagen schon auf dem Geburtstagstisch. Was würdet ihr euch eher wünschen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Florian Ebener/Getty Images Roman und Heiko Lochmann bei "Let's Dance"

