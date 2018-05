Im Herbst 2018 läuft die 14. Staffel von Bauer sucht Frau über die deutschen Mattscheiben. 16 Landwirte sind in diesem Jahr auf der Suche nach der ganz, ganz großen Liebe. Teilzeit-Bauer Jörg hat 2016 bei der Kuppelshow teilgenommen und in Vanessa seine Traumfrau bereits gefunden. Inzwischen sind der 34-Jährige und seine Liebste sogar verheiratet. In der aktuellen Folge haben die RTL-Turteltauben nun erste Details zu ihrem großen Tag verraten.

Auf der spätmittelalterlichen Burg Guttenberg in Baden-Württemberg haben sich Vanessa und Jörg das Jawort gegeben. Nach der standesamtlichen Trauung kommt der Tattoo-Fan im Interview mit RTL aus dem Schwärmen kaum heraus: "Ich glaube, unsere Liebe ist unendlich. Ich fühle mich wunschlos glücklich!" Besonders der Anblick seiner Braut hat dem Nebenerwerbslandwirt die Sprache verschlagen: "Als ich Vanessa gesehen habe, war ich überwältigt, da habe ich wirklich gedacht, das ist die Frau, die ich gleich heiraten werde. Das hat mich einfach umgeworfen." Auch die frischgebackene Ehefrau war von den Emotionen überwältigt: "Er sieht toll aus und auch ich habe gedacht, ja, da steht er. Das ist er."

Direkt nach der Hofwoche in Staffel zwölf ist Vanessa damals zu ihrem Schatz in die Nähe vom Odenwald gezogen. Neben einem Partnertattoo, darf sich das Paar sogar über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Allerdings ist der – vorerst – noch von nur tierischer Natur. Der Australien Cattle Dog Welpe Nero hat die Verliebten bereits im vergangenen Jahr zu stolzen Hundeeltern gemacht. Ob nach der Hochzeit nun bald "echter" Nachwuchs folgt? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg mit Vanessa im Tattoo-Studio

Anzeige

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg und Kandidatin Vanessa

Anzeige

Bauer sucht Frau, RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg lässt sich mit Vanessa ein Partnertattoo stechen

Anzeige

Glaubt ihr, dass Jörg und Vanessa bald ein Baby bekommen? Ja, ganz sicher! Ne, das dauert noch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de