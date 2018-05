Es war die Traumhochzeit des Jahres! Vergangenen Samstag besiegelten Prinz Harry (33) und seine Meghan (36) ihre Liebe mit dem Jawort. Millionen von Zuschauer weltweit wurden Zeuge des großen Gänsehautmoments, als die schöne Braut in der St George's Chapel auf ihren Geliebten zuschritt. Nicht nur mit ihrem traumhaften, schlichten Kleid und ihrem fünf Meter langen Seidenschleier verzauberte die ehemalige Schauspielerin die Zuschauer – auch ihr Make-up fiel erfrischend natürlich aus. Das fand auch Profitänzerin Motsi Mabuse (37): Sie lobte das dezente Styling der royalen Braut!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Let's Dance-Jurorin immer wieder Schnappschüsse, auf denen sie sich ungeschminkt zeigte. Kein Wunder, schließlich ist auch die südafrikanische Beauty ein Fan von Natürlichkeit. Neben einem Pic von der Herzogin von Sussex an ihrem Hochzeitstag schrieb Motsi nun: "In einer Welt, in der wir alle nach dem perfekten Äußeren streben, in der Siebenjährige Make-up-Tutorials auf YouTube machen, gibt es diese wundervolle Frau, mit diesem exquisiten Make-up, das ihre Schönheit hervorhebt und nicht einer Maske gleicht. Ich liebe es und hoffe, dass es vielen jungen Mädchen als Inspiration dient." Ihre Zeilen versah sie zusätzlich mit dem Hashtag #Selbstliebe. Anderen Frauen will die 37-Jährige damit Mut machen, sich so zu akzeptieren und zu lieben, wie sie sind.

Für ihren makellosen Auftritt an ihrem großen Tag ließ Meghan zwei Bekannte aus den USA einfliegen, die sich um ihre Make-up kümmerten. Dabei handelte es sich aber nicht etwa um Profis, sondern lediglich um Freunde. Auch Herzogin Kate (36) hatte damals für die Hochzeit mit Prinz William (35) auf einen Beauty-Guru verzichtet. Genau wie Motsi setzen wohl auch die royalen Damen auf ein natürliches Äußeres.

JOHN SIBLEY/AFP/Getty Images Herzogin Meghan an ihrer Hochzeit am 19. Mai 2018

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrer Hochzeitskutsche

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle am Tag ihrer Hochzeit

