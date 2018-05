Meghan Markle (36) sah aus wie eine Prinzessin! Die Schauspielerin und Prinz Harry (33) haben sich am Samstag in London das Jawort gegeben – und alle Augen waren auf die Herzogin und ihr Brautkleid gerichtet. Es war schlicht, elegant und natürlich weiß! Promiflash war live vor Ort und hat mit den Royal-Fans über die Hochzeit des Jahres gesprochen. Wie kam der Traum in Weiß an?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de