Für Becca Kufrin (28) läuten bald die Hochzeitsglocken – denn die aktuelle amerikanische Bachelorette hat sich verlobt! Schon kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zur diesjährigen Staffel will sie sich mit dem Mann ihrer Träume trauen. Kennengelernt hat Becca ihn in der Show: Er hat sich von Folge zu Folge ins Herz der Rosenverteilerin gekämpft – und damit letztlich nicht nur die Show, sondern vor allem auch Beccas Herz gewonnen.

Becca kann es noch gar nicht fassen: "Es war der glücklichste Moment meines Lebens. Und es fühlt sich so gut an, das zu sagen. Ich muss mich selbst immer wieder zwicken, um zu sehen, ob das wirklich alles passiert", freute sich die 28-Jährige im People-Interview. Wer der Glückliche ist, verriet Becca natürlich noch nicht, denn erst ab kommenden Montag wird die Sendung im TV ausgestrahlt. "Ich freue mich so sehr auf den Start der Staffel und darauf, dass alle sehen können, was passiert", fieberte sie dem Beginn entgegen.

Es ist nicht Beccas erste Verlobung: Im vergangenen Jahr kämpfte der Reality-Star selbst noch als Kandidatin um den US-Bachelor Arie Luyendyk Jr. (36) – und gewann die Sendung und das Herz des Rosenkavaliers. "Ja, ich hatte mich verliebt und wir waren verlobt. Aber das ist vorbei. Seither hat sich nichts verändert. Ich wollte meinen Partner finden und ich habe mich nicht aufhalten lassen", stellte sie im Magazin klar.

Instagram / bkoof Becca Kufrin, amerikanische Bachelorette 2018

Instagram / bkoof US-Bachelorette Becca Kufrin

ABC Becca Kufrin und Arie Luyendyk, Jr. im Finale von "The Bachelor"

