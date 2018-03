Was für ein riesiges Liebeschaos! Verlobungen im Finale von The Bachelor scheinen gang und gäbe zu sein. Auch der Rosenkavalier der 22. Staffel folgte dieser Show-Tradition seiner Vorgänger und verlobte sich mit seiner Gewinnerin Rebecca "Becca" Kufrin (27). Doch dann der Eklat: Noch in derselben Folge trennte Arie Luyendyk, Jr. (36) sich von ihr und machte in der zum Format gehörenden Spezialfolge im Anschluss an das Finale der Zweiplatzierten einen Heiratsantrag!

Im Special "After the Final Rose", das am Dienstag – einen Tag nach der Finalfolge von "The Bachelor" – im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, verlobte sich Arie vor laufenden TV-Kameras mit Lauren Burnham (25). Damit war die Aufregung bei den Fans des Kuppelformats perfekt. Doch davon lässt sich Arie nicht beeindrucken, sagte er gegenüber People: "Es ist sicherlich nicht die perfekte Liebesgeschichte, die die Leute sich wünschen, aber es ist unsere Liebesgeschichte." Der Rennfahrer versteht jedoch, dass ihm viele Zuschauer das Hin und Her seiner Entscheidungen und die Art, wie er Becca und Lauren behandelt hat, übel nehmen.

Deshalb versucht er im Interview, zu erklären, warum er sich trotz seiner Gefühle für Lauren im Finale für Becca entschieden hatte: "Becca war sehr selbstsicher. Sie war die sicherere Wahl. Weil Lauren Probleme hatte, sich zu öffnen, hatte ich riesige Angst, dass sie mich verlassen könnte. Es war ein ständiger Kampf zwischen meinem Herzen und meinem Kopf." Am Ende siegten offenbar doch Aries Gefühle für Lauren, die jetzt mit ihm ins Eheleben starten möchte. Doch auch die Verschmähte hat übrigens keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen: Becca wird die nächste US-Bachelorette!

ABC Becca Kufrin und Aire Luyendyk, Jr. im Finale von "The Bachelor"

Anzeige

ABC Arie Luyendyk, Jr. und Lauren Burnham im Finale von "The Bachelor"

Anzeige

Instagram / laureneburnham Lauren Burnham und Arie Arie Luyendyk, Jr.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de