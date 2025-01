Frühere US-Bachelorette Becca Kufrin tätowiert ihren Mann

Becca Kufrin (34), bekannt aus der US-Show The Bachelorette, hat ihrem Ehemann Thomas Jacobs eine ganz besondere Liebesgeste gemacht: Sie tätowierte ihn eigenhändig. In einem auf Instagram veröffentlichten Video zeigte sich die 34-Jährige in Aktion, während Thomas ihren Fähigkeiten angespannt, aber humorvoll vertraute. Das kleine Kunstwerk war ein Datum – "9/21" – das den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Benson verewigt. Sogar Thomas' Mutter war dabei und kommentierte scherzhaft: "Ich bin nervös, dass sie ihm wirklich ein Tattoo macht."

Trotz ihrer zitternden Hand brachte Becca das Tattoo zu Ende, auch wenn Thomas schmunzelnd bemerkte: "Das ist mit Abstand die schlechteste Handschrift, die ich je von dir gesehen habe – und trotzdem ist es perfekt." Die beiden veröffentlichten das ungewöhnliche Tätowier-Erlebnis mit viel Humor und Interaktion auf ihren Social-Media-Kanälen, wo sie ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben geben. Das Motiv ist nicht nur ein Ausdruck ihrer Liebe zueinander, sondern auch eine Erinnerung an den Geburtstag ihres Sohnes Benson. Nur einen Monat später, im Oktober 2023, gaben sich Becca und Thomas das Jawort.

Das Paar lernte sich 2021 in der amerikanischen Reality-Show Bachelor in Paradise kennen, wo Becca nach einer gescheiterten Bachelorette-Staffel erneut die Liebe suchte. Nach einer kurzen Trennung während der Show fanden die beiden wieder zusammen, verlobten sich im Mai 2022 und bauten seitdem ein gemeinsames Leben auf. Neben ihrer neuen Rolle als Eltern denken Becca und Thomas derzeit über ein weiteres Projekt nach: eine TV-Show über Hausrenovierungen. "Thomas will alles abreißen, während ich am liebsten erstmal ein Glas Wein trinken würde", scherzte die ehemalige Bachelorette in einem Interview. Auch hier scheint das Paar sein humorvolles Miteinander mit der Öffentlichkeit teilen zu wollen.

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs im August 2023

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs im Oktober 2023

