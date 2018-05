Er platzt beinah vor Stolz! In wenigen Wochen werden Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili zum ersten Mal Eltern. Auch wenn die Berlin - Tag & Nacht-Stars bereits getrennte Wege gehen: Die Freude auf ihren Spross ist einfach riesig! Die Bald-Mama ist mittlerweile im neunten Monat und teilte einen kurzen Clip, in dem ihr Baby munter in ihrem Bauch strampelt. Matthias kann sein Glück darüber kaum fassen!

"Ich wurde gerade mit so, so, so einem schönen Video geweckt", jubelte der Schauspieler in seiner Instagram-Story. Die Tatsache, dass sein kleiner Rabauke so sichtbar seine Füßchen bewegt, sorgte beim Daddy to be für Freudensprünge: "Das ist einfach mein Sohn, der da drin ist, der da so getreten hat. Das ist meiner, mein Sohn! Und bald ist einfach bei uns. Der tritt, wie krass!" Matthias kann es offenbar kaum erwarten, seinen Prinzen bald im Arm halten zu können: "Ich bin so aufgeregt."

Erst Mitte April wurde bekannt, dass Jenefer und Matthias kein Paar mehr sind. Beide stellten aber klar: Das Wohl ihres Kindes steht im Mittelpunkt. Seitdem beweisen die beiden auch immer wieder, dass zwischen ihnen offenbar kein böses Blut fließt. Während Matze seine schwangere Ex-Freundin bei ihren YouTube-Videos supportet, erklärte Jenefer, dass sie ihn unbedingt bei der Geburt im Kreißsaal dabei haben möchte.

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili

