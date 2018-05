Für Sarah Sherezade (19) geht es bald unters Messer! Dieses Jahr galt die leidenschaftliche Tänzerin als eine der Curvy-Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel, in Folge sechs war für den Lockenschopf allerdings Schluss. Jetzt steht Sarah ein neues Projekt bevor – sie möchte sich vom Schönheitschirurgen die Brüste machen lassen! In einer Instagram-Story erklärt sie ihren Fans, wie es zu dem drastischen Entschluss kam: "Es ist so, ich habe halt abgenommen und dadurch haben sich auch meine Brüste sehr verändert und mein Bindegewebe hat einfach nachgelassen.”



