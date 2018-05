Bei ihnen war großes Reinemachen angesagt: Papa Pietro (25) und Söhnchen Alessio Lombardi (2) bringen Daddys Wohnung auf Vordermann. "Heute ist nämlich Großputz angesagt", erzählte Pie in seiner Instagram-Story. Dabei teilte sich das Vater-Sohn-Duo die hauswirtschaftlichen Aufgaben ganz gerecht auf. "Alessio ist gerade fleißig am Helfen und am Saugen. Wir sind ein Team! Männerhaushalt würde ich sagen!", freute sich der superstolze Dad über seinen eifrigen Mini-Helfer. Und auch beim anschließenden Lebensmitteleinkauf packte der Zweijährige tatkräftig mit an.



