So nachdenklich erlebt man Jana Ina Zarrella (41) selten. Eigentlich ist die gebürtige Brasilianerin eine echte Frohnatur: Egal wo sie ist, sie strahlt immer, was das Zeug hält und steckt mit ihrer lebensfrohen Art einfach alle an. Umso überraschter dürften ihre Fans von den aktuellen Social-Media-Posts der Zweifachmama sein: Jana Ina teilt plötzlich mehrere kryptische Sprüche, die auf eine herbe Enttäuschung schließen lassen.

"Du wirst oft im Leben hinfallen, aber du wirst dich aufraffen und für jede Hürde, die du meisterst, stärker und klüger werden", so lauten die Worte, die Jana Inas Fans jetzt ins Grübeln bringen. Ihre Frage, was bei dem Model los ist, bekommen die fleißig kommentierenden User zwar nicht beantwortet, dass die Beauty privat mit einer Angelegenheit zu kämpfen hat, wird allerdings klar: "Und dann lernst du, wie charakterlos, geld- und karrieresüchtig manche Menschen sind. Beim Geld hört die Freundschaft auf – lernt das früh genug, damit ihr nicht enttäuscht werdet", kommentiert sie ihren Post. Unterkriegen lässt sich die Powerfrau aber offenbar nicht, wie sie mit dem Hashtag #wasmichwütendmachtmachtmichstark verdeutlicht.

Schon wenige Tage zuvor teilte sie ungewöhnlich belehrende Worte. "Manchmal ist das Beste, was du tun kannst, dich nicht zu sorgen, dich nicht zu verrennen. Glaube nur daran, dass sich alles zum Besten wenden wird." Daran muss jetzt offenbar auch die Curvy Supermodel-Jurorin selbst glauben. Mit Ehemann Giovanni (40) steht ihr jedoch in jedem Falle die beste Unterstützung zur Seite.

Hannes Magerstaedt/GettyImages Jana Ina Zarrella bei der McDonald's Charity GALA 2017

Instagram / janainazarrella Die "Curvy Supermodel"-Jury 2018

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

