Er ist ihr absoluter Märchenprinz. Ende August feiern Jana Ina (41) und Giovanni Zarrella (40) ihren 13. Hochzeitstag. Auch nach über einem Jahrzehnt Ehe, zwei Kindern und unzähligen gemeinsamen Events, ist das beliebte Promipaar verliebt wie am ersten Tag. Das Glück, Giovanni an ihrer Seite zu haben, kann Jana Ina manchmal ganz offensichtlich selbst nicht fassen: Den Vatertag nahm sich das Model jetzt zum Anlass, ganz besondere Worte an ihren Liebsten zu richten!

Zu einem süßen Couple-Pic, das die beiden aneinandergeschmiegt und verliebt grinsend in schwarz-weiß zeigt, schreibt die Curvy Supermodel-Jurorin schwärmerisch auf Instagram: "Bester Papa. Bester Ehemann. Bester Mensch. Es gibt keinen wie dich. Mein Sechser im Lotto. Unser Herz. Wir lieben dich." Mit ihren emotionalen Worten lässt Jana Ina keinen Zweifel: Giovanni ist nicht nur ihr persönlicher Jackpot, sondern auch ihr Seelenverwandter.

Wie vernarrt die zweifachen Eltern ineinander sind, zeigen sie neben gelegentlichen Social-Media-Posts immer wieder auch mit gemeinsamen Gängen über den roten Teppich. Und auch beruflich haben die beiden schon ein gemeinsames Projekt hinter sich: Giovanni führte gemeinsam mit seiner Ehefrau durch das Finale der ersten Staffel Love Island. Ob er in diesem Jahr auch wieder mit von der Partie ist, sei zwar noch unklar, ausschließen wolle es Jana Ina aber nicht, wie sie im Gespräch mit Promiflash zuletzt betonte.

WENN.com Giovanni und Jana Ina Zarrella bei der Holiday on Ice Gala in Hamburg 2016

Instagram / giovannizarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

Love Island, RTL II Jana Ina und Giovanni Zarrella bei "Love Island"

