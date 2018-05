Vergangenen Samstag ging für die ehemalige Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) ein lange gehegter Traum in Erfüllung: Sie heiratete ihren Herzbuben Prinz Harry (33). In ihrem atemberaubenden Givenchy-Kleid schritt sie auf ihn zu. Zum Altar geleitet wurde sie auf die letzten Meter von Prinz Charles (69), dem Vater des Bräutigams. Ihr eigener Papa konnte aufgrund von Herzproblemen nicht an der königlichen Sause teilnehmen und auch ihre Halbschwester hatte kurz vor der Hochzeit für medialen Aufruhr gesorgt. Bei Harrys Sippe hingegen ging alles ganz friedlich zu – und feucht-fröhlich scheinbar auch, denn: Camilla hatte nach dem großen Tag keine Stimme mehr.

Haben die Royals etwa zu lautstark gefeiert? In einem Interview mit dem britischen Sender 5 News plauderte Camilla Parker Bowles (70), Harrys Stiefmutter, ein wenig aus dem Nähkästchen. "Wir haben uns alle gefragt, was wohl als Nächstes passieren würde, aber es lief alles rund. Selbst das Wetter hätte nicht besser sein können. Es war ein wundervoller Tag. Nur unsere Stimmen haben wir verloren", gab sie ungeniert zu. Da scheinen sich die Angehörigen des britischen Adels wohl prächtig amüsiert zu haben! Und auf der Party gab es sicherlich nicht nur englischen Tee!

Bereits wenige Tage nach dem romantischen Großevent gab es schon wieder einen Anlass zum Anstoßen. Charles feierte seinen 70. Geburtstag vor und lud zu einer Gartenfete im Buckingham-Palast ein. Für Harry und Meghan war es der erste öffentliche Auftritt als frischgebackene Eheleute. Um ihren ehelichen Pflichten nachzugehen, hatten sie sogar ihre Flitterwochen verschoben.

