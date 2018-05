Mehr Bromance als bei Giovanni Zarrella (40) und Pietro Lombardi (25) geht vermutlich nicht! Die beiden Sänger verbindet jedoch weitaus mehr als nur eine dicke Freundschaft und ihre italienischen Wurzeln: Giovanni steht seinem Best Buddy Pie auch im Arbeitsalltag mit Rat und Tat zur Seite. Dass der mit seiner neuen Single "Phänomenal" jetzt so die Charts stürmt, treibt Giovanni fast die Freudentränchen in seine Augen.

Besonders eines macht den 40-Jährigen unfassbar stolz: Pietros neuer Hit ist sein eigenes Meisterwerk, ohne berühmten Support: "Du allein. Kein Feature. Kein DSDS-Newcomer. Ein gestandener Künstler bist du jetzt. Basta.", schreibt Gio zu einem niedlichen Bro-Schnappschuss auf Instagram. Der gemeinsame Megaerfolg wird die beiden Brüder im Geiste mit Sicherheit noch mehr miteinander verbinden.

Giovannis Follower feiern den Musiker für seinen emotionalen Kumpel-Post: "Sehr schöne Worte. Haltet euch gut fest Bros, für immer! Schön, dass Pietro so gute und ehrliche Freunde an seiner Seite hat", kommentiert ein Fan den gefühlvollen Beitrag. "Dreamteam", schwärmt ein weiterer User.

Instagram / Giovanni Zarrella Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella

Anzeige

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi

Anzeige

Action Press / Jürgen Werner / Future Image Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi beim Superfit Kiss Cup 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de