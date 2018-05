Bibi Heinicke und Julian Claßen sind schon bald zu dritt: In wenigen Monaten bekommen die Web-Stars Nachwuchs. Ein Schwangerschafts-Pic der Blondine ließ die Gerüchteküche brodeln: Was hat es mit den kahlen Wänden auf sich? In einem neuen Video auf YouTube verraten die Bald-Eltern: ”Es war nur für ein Bild. Wir wollten einfach nur Platz.” Das bedeute aber nicht, dass die beiden einen Tapetenwechsel ausschlagen würden. Langsam aber sicher wollen sich Bibi und Julian nach einem neuen Heim umsehen.



