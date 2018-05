Mike Leon Grosch (41) und seine Ehefrau Jasmin haben sich getrennt. Gemeinsam kümmern sie sich nach vier Ehejahren um Töchterchen Ruby. Zusammenleben wollen sie aber nicht mehr – bleibt zu klären: Wo wohnt der Musiker in Zukunft? Via Social Media suchte er eine neue Bleibe, bat Fans und Freunde um Unterstützung. Das scheint gefruchtet zu haben! Mike Leon hat nun endlich wieder ein Dach über dem Kopf.

Via Insta-Story veröffentlichte er eine Danksagung: "Ich habe eine vorübergehende Bleibe gefunden. Die liebe Monika hat mir für unbestimmte Zeit ein möbliertes Apartment zur Verfügung gestellt." Er danke seiner Helferin, suche aber weiterhin ein Fleckchen, das er Zuhause nennen kann: "Wenn ihr was hört über eine kleine süße Wohnung in Elsdorf und naher Entfernung (maximal acht Minuten), schreibt mir gerne eine Privatnachricht."

Auf seinem Account zeigte er auch gleich, wie seine neue Bleibe auf Zeit aussieht: Rubys Papa lebt jetzt zwischen weißen Möbeln und in verträumtem Design. Wie findet ihr Mike Leons Suche im Netz? Würdet ihr das auch machen? Stimmt ab!

Instagram / mikeleongrosch Jasmin und Mike Leon Grosch

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch und seine Tochter Ruby

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Groschs neues Zuhause auf Zeit

