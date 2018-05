Nach dem Liebes-Aus stehen für Mike Leon Grosch (41) noch weitere Veränderungen an! Der DSDS-Finalist der dritten Staffel hat sich erst vor Kurzem nach vier Ehejahren überraschend von seiner Frau Jasmin getrennt. Nun steht offensichtlich auch der Auszug aus dem gemeinsam aufgebauten Zuhause auf dem Plan: Jetzt sucht Mike Leon eine neue Wohnung – und bittet seine Fangemeinde um Hilfe!

"An all meine regionalen Freunde. Ist ja klar, dass ich jetzt eine Wohnung suche", schreibt der Sänger aus dem Rhein-Erft-Kreis in seiner Instagram-Story. Weiter ergänzt Mike Leon: "Also wenn ihr was über eine schöne Wohnung hört, sagt mir gerne Bescheid." Für das gemeinsame Kind Ruby wollten sich die Eltern zwar zusammenreißen, wie es in einem ersten Trennungsstatement hieß, das Familienleben wird sich künftig aber wohl nicht mehr unter einem Dach abspielen können.

Trotz des Beziehungsendes ist bei dem 41-Jährigen kein Herzschmerz auf seinem Social-Media-Account zu sehen. Der "Don't Let It Get You Down"-Interpret scheint sich nach insgesamt zwei Herzinfarkten weiterhin auf einen gesunden Lifestyle zu konzentrieren und ist ein regelmäßiger Gast im Fitnessstudio. Die Haare ließ er sich kürzlich für den neuen Lebensabschnitt zurechtstutzen.

Instagram / missharlowandme Mike Leon Grosch, Ruby und Jasmin

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch und seine Tochter Ruby

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch

