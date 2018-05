Hat hier wirklich ein deutscher Promi einen Foto-Rückblick gepostet oder war es doch ein Hollywood-Star? Natascha Ochsenknecht (53) weiß ihre Online-Fans zu unterhalten: Mit witzigen Sprüchen oder zuletzt auch als enthusiastische Royal-Reporterin sorgt sie auf ihrem Profil für Spaß. Ein Throwback-Pic mit einem Strandmotiv begeisterte ihre Follower gleich aus mehreren Gründen: Auf dem Bild erkennen ein paar Fans ihre Ähnlichkeit zu Katherine Heigl (39)!

"Sweet 16 in Italien", betitelte die Designerin den Instagram-Schnappschuss, auf dem sie in einem Strandstuhl sitzend ein Buch hält und einen selbstbewussten Blick in die Kamera wirft. Einige Kommentatoren halten Natascha auf dem Bild sogar für älter, andere erkennen ganz klar die Gesichtszüge ihrer Tochter Cheyenne Ochsenknecht (18) – doch auch eine Hollywood-Schauspielerin wollen einige Fans entdecken. "Siehst ein wenig aus wie Katherine Heigl", stellte eine Userin fest.

Und tatsächlich erinnert die Ex-Dschungelcamperin auf dem Foto an die US-Filmproduzentin, die vor allem durch ihre Rolle bei Grey's Anatomy Bekanntheit erlangte. Die braunen Augen, dazu dunkelblonde Haare und eine ähnliche Miene – die Ähnlichkeit lässt sich nicht von der Hand weisen. Oder? Was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Alter von 16 Jahren in Italien

Getty Images / Matt Winkelmeyer Katherine Heigl bei der Summer TCA Party 2016

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Natascha Ochsenknecht bei der Mercedes-Benz Fashion Week

Findet ihr, Natascha sah als Teen-Girl Katherine Heigl ähnlich? Ja, total! Nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



