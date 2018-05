Sind sie etwa wieder zusammen? Emma Stone (29) und Andrew Garfield (34) lernten sich damals am Set ihres gemeinsamen Streifen "The Amazing Spider-Man" kennen und lieben. Ganze drei Jahre hielt ihre Beziehung. Nach einer längeren On-Off-Phase trennte sich das Hollywood-Pärchen vor ein paar Jahren aber endgültig. Doch anders als viele andere Ex-Paare lagen die Schauspieler danach nicht im Clinch – im Gegenteil: Der Kalifornier und die schöne Roothaarige blieben gute Kumpels. Nun scheint aus ihrer Freundschaft doch wieder mehr geworden zu sein: Andrew und Emma wurden ganz vertraut in einem Restaurant gesichtet!

Wie ein Beobachter pagesix verriet, verbrachten der 34-Jährige und die "La La Land"-Darstellerin diese Woche einen gemeinsamen Abend im New Yorker Restaurant dell'anima. Die beiden hätten in dem italienischen Lokal wie ein Pärchen ausgesehen, berichtete die Quelle. "Sie saßen sehr nah beieinander, als sie sich unterhielten. Sie lachten und grinsten viel und sahen sehr glücklich aus dabei." Läuft da vielleicht wieder mehr als nur Freundschaft? Ob die beiden tatsächlich eine Neuanfang gewagt haben, ist noch nicht bekannt. Fans der "Amazing Spider-Man"-Reihe würden sich aber sicherlich freuen, die Darsteller von Peter Parker und Gwen Stacy auch im wahren Leben erneut als Couple zu sehen!

Turtelgerüchte um die Oscar-Preisträgerin gab es bereits im vergangenen Monat – jedoch mit einem anderen Mann: Der "Crazy, Stupid, Love"-Star wurde gemeinsam mit Justin Theroux (46) gesichtet, der sich gerade von seiner Ex Jennifer Aniston (49) scheiden lässt. Die zwei verließen gemeinsam die Met Gala und brachten so die Gerüchteküche zum Brodeln. Was glaubt ihr, mit wem Emma gerade zusammen ist? Stimmt ab!

Frazer Harrison/Getty Images for AFI Emma Stone und Andrew Garfield in Beverly Hills, 2017

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Emma Stone und Andrew Garfield

Dimitrios Kambouris/Getty Images Emma Stone und Andrew Garfield 2014 in New York

