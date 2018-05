Geht da was? Im Februar gaben die Schauspieler Justin Theroux (46) und Jennifer Aniston (49) nach zwei Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Seit dem Liebes-Aus des einstigen Traumpaares gibt es vor allem wilde Spekulationen um das Dating-Verhalten von Justin: Ihm wurden bereits Beziehungen mit Selena Gomez (25) und einer unbekannten 25-jährigen Beauty nachgesagt. Nun gibt es Stoff für neue Turtel-Gerüchte: Der Serien-Darsteller verließ zusammen mit Oscarpreisträgerin Emma Stone (29) die diesjährige Met Gala!

Dem Mirror liegen Fotos vor, die es eindeutig belegen: Nachdem die Fashion-Gala in New York zu Ende war, stiegen beide in dasselbe Auto und fuhren gemeinsam davon. Ein Paar Tage zuvor sollen sich die zwei bereits zu einem Sushi-Date getroffen haben. Die möglichen Turteltauben hatten sich vor einem Jahr bei Dreharbeiten zu der neuen Netflix-Serie "Maniac" kennengelernt. Es könnte aber auch sein, dass Emma und Justin nur ein kollegiales Verhältnis pflegen, den sie befanden sich nicht alleine im Auto – hinter ihnen saß Big Little Lies-Star Shailene Woodley (26).

Abwegig wäre ein Techtelmechtel zwischen den Hollywood-Stars trotzdem nicht, denn nicht nur Justin ist momentan Single, sondern auch die 29-Jährige. Im Oktober 2015 hatte sich die "La La Land"-Darstellerin nach drei Jahren Beziehung von ihrem Freund Andrew Garfield (34) getrennt. Glaubt ihr, dass der Ex von Jennifer und Emma zusammen sind? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Gabriel Bouys/ Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Phillip Faraone/Getty Images for WIRED Justin Theroux, Schauspieler

