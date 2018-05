Spielt er wirklich ein falsches Spiel? Seit rund einer Woche ist es klar: The Weeknd (28) und seine einstige Freundin Bella Hadid (21) sind wieder auf Kuschelkurs. Das ehemalige Liebespaar wurde bei heißen Küssen in Cannes erwischt. Einer Dame soll das so gar nicht in den Kram gepasst haben: The Weeknds Exfreundin Selena Gomez (25). Die beiden trennten sich vor einem halben Jahr. Nun soll sich die "Spring Breakers"-Darstellerin an die Neue an der Seite des Rappers gewendet haben – mit einer Warnung: Selena glaubt, The Weeknd nutze Bella nur aus!

Die 25-Jährige soll sich ganz sicher sein, dass ihr Verflossener sie und das Model nur gegeneinander ausspielen wolle, das verriet ein Insider RadarOnline. Denn in Wirklichkeit wolle der Sänger Selena zurück, wie er ihr in seinen ständigen Anrufen gesagt haben soll. Will The Weeknd die Filmproduzentin mit Bella also nur eifersüchtig machen und die Mädels auseinander bringen? Dieses Spielchen wolle Selena jedenfalls nicht mitspielen, das widerspreche ihrer Mädels-Ehre. Die "Kiss & Tell"-Interpretin sei direkt zu ihrer Freundin gegangen und habe sie vor den Absichten des Schürzenjägers gewarnt: "Selena kann nicht mit ansehen, wie er versucht, Bella zu benutzen. Also hat sie ihr ganz direkt gesagt, was er vorhat."

Ob Bella auf die Worte der Musikerin hört? Als das Paar sich im November 2016 bereits schon einmal trennte, soll Bellas voller Terminkalender schuld gewesen sein. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Glaubt ihr, Selena hat recht? Stimmt ab!

Dimitrios Kambouris/Getty Images Bella Hadid und The Weeknd auf einer Gala in New York

Dimitrios Kambouris / Getty Selena Gomez und The Weeknd bei der Harper's Bazaar Celebration

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Selena Gomez bei den British Fashion Awards 2017

