Sie sorgten jetzt schon für eines der überraschendsten Liebes-Comebacks des Jahres: Das Model Bella Hadid (21) und der Sänger The Weeknd (28) wurden vor wenigen Tagen heftig turtelnd und knutschend gesehen. Doch bei einem heißen Flirt soll es nicht geblieben sein – angeblich bandeln die beiden wieder fest an. The Weeknds Ex-Freundin Selena Gomez (25) gefällt das offenbar überhaupt nicht. Die Sängerin soll geschrien haben, als sie die Knutsch-Pics von ihrem Verflossenen sah.

Diese Reaktion sprach wohl mehr als tausend Worte. Wie ein Insider HollywoodLife verriet, habe Sel die Liebes-Reunion von Abel, so Weeknds bürgerlicher Name, gar nicht gut aufgenommen. Als sie die Kuss-Schnappschüsse aus Cannes sah, soll sie "Was zur Hölle!?" geschrien haben. "Sie war komplett schockiert und kann nicht glauben, dass sie wieder zusammen sind, nach all dem, was sie durchgemacht haben", plauderte der Promi-Experte weiter aus.

Zwischen Januar und Oktober 2017 waren Selena und The Weeknd ein Paar. Erst im November 2016 hatten er und Laufsteg-Schönheit Bella sich getrennt – angeblich wegen ihrer vollen Terminkalender. Ob sich das nun geändert hat?

Jesse Grant / Getty Images Selena Gomez beim WE Day California

Splash News Bella Hadid und The Weeknd bei der Magnum VIP Party in Cannes

Dimitrios Kambouris / Getty Selena Gomez und The Weeknd bei der Harper's Bazaar Celebration

