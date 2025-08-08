Selena Gomez kann Hochzeit mit Benny Blanco kaum erwarten

Selena Gomez (33) hat im Podcast "Therapuss" über ihre bevorstehende Hochzeit mit Benny Blanco (37) gesprochen und ließ dabei ihre Vorfreude auf den großen Tag durchscheinen. Während die beiden momentan noch mit eigenen Projekten beschäftigt sind, soll die Planung der Details bald in Angriff genommen werden. Die Sängerin und ihr Liebster, die sich 2019 bei der Zusammenarbeit an dem Song "I Can't Get Enough" kennengelernt hatten, sind seit Dezember 2024 verlobt, nachdem sie etwa ein Jahr lang ein Paar waren. "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt", verriet Selena über ihre bevorstehende Ehe.

Die beiden haben bisher noch keine endgültigen Entscheidungen für ihre Hochzeit getroffen, doch Selena weiß schon jetzt, welchen kleinen, ungewöhnlichen Wunsch sie hat: Ihr bevorzugtes Dessert, Biscuits and Gravy, soll auf der Speisekarte stehen, wie sie in einem Interview-Clip ihrer Marke Rare Beauty verriet. Für den traditionellen Part kann sie sich einen kleinen Hochzeitskuchen vorstellen, den das Paar später einfrieren möchte.

Zuletzt kam es in Bezug auf die Hochzeit jedoch zu einem unschönen Zwischenfall. Details rund um den großen Tag, wie das genaue Datum, die Gästeliste mit zahlreichen Prominenten und der Veranstaltungsort in Montecito, Kalifornien, wurden vor etwa zwei Wochen geleakt. Die Sängerin und der Musikproduzent sahen sich dadurch mit großen Herausforderungen konfrontiert. Insider berichteten damals gegenüber Daily Mail, dass sie trotz dieser Panne nicht daran dachten, die Feier zu verschieben. Stattdessen wollten sie die Sicherheitsmaßnahmen massiv erhöhen, um sich und ihren Gästen ein ungestörtes Fest zu ermöglichen.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Oscars-Verleihung 2025

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco