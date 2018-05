Ist Jens Büchner (48) etwa eifersüchtig? Bereits vor acht Jahren wanderte der Sachse mit seiner damaligen Freundin Jennifer Matthias und Sohn Leon nach Mallorca aus. Gemeinsam eröffneten sie eine Boutique, doch die Liebe hielt nicht. Seitdem hatten die beiden mehrere neue Partner an ihrer Seite. Jens heiratete im vergangenen Jahr seine Liebste Daniela (40) und hat zwei Kinder mit ihr. Jenny tat sich schwer damit, ihre Freunde zu halten. Doch nun ist ein neuer Mann in ihr Leben getreten, von dem ihr Ex allerdings nicht viel hält – Zoff vorprogrammiert?

Der Berliner DJ Ralf zog nach nur vier Monaten Beziehung auf die Sonneninsel zu Jennifer und ihrem Sohn. Er ist nicht der erste Mann, der diesen Schritt wagte. Ralf soll jetzt aber der Richtige sein. Jens ist dennoch nicht überzeugt und schießt bei Goodbye Deutschland gegen ihn: "Mir wurde früher so viel unterstellt, Weibergeschichten und so. Aber bei Jennifer ist das ja auch nicht anders. Es ist nur schade für Leon, wenn da ständig ein neuer Typ ist. Aber wenn der Typ Scheiße ist, dann werde ich auch was sagen, weil das ist mein Kind."

Auch beim ersten Aufeinandertreffen zeigte Jens wenig Interesse an seinem Nachfolger. Zur Saisoneröffnung von Jennifers Laden kam er zwar zum Gratulieren vorbei, würdigte Ralf allerdings mit keinem Blick und das hat auch einen Grund: "Wenn der sich jetzt vorstellt, hab ich nächste Woche ein Problem. Dann ist es ja schon wieder ein Neuer. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht bei ihr."

WENN.com Jens Büchner und seine Frau Daniela bei der Eröffnung seines Fan-Cafés

MG RTL D / 99pro media Jennifer Matthias und Ralf bei "Goodbye Deutschland"

WENN / Cinnamon Red, Instagram / djsunvegas Jens Büchner, Jennifer Matthias und Ralf

