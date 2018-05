Jennifer Matthias hat einen Neuen! Die Ex von Jens Büchner (48), mit dem sie vor einigen Jahren gemeinsam in der Show Goodbye Deutschland zu sehen war, lebt seit der Trennung weiterhin auf Mallorca. Dort hat sie jetzt ihre eigene Boutique eröffnet. Auch an der Liebesfront läuft es gut für die Das perfekte Dinner-Kandidatin: Jenny hat einen neuen Partner – der ebenfalls von Deutschland auf die spanische Insel zog.

Ralf Stein heißt ihr Boyfriend! Der gebürtige Berliner arbeitet als "DJ Sun Vegas" auf Mallorca. Aber noch nicht lange. Laut der Mitteldeutschen Zeitung lebt der neue Freund von "Malle-Jenny" erst seit vergangenem Februar auf der Trauminsel. Dort scheint er schnell die große Liebe gefunden zu haben: Bereits im April postete er Fotos mit dem Reality-TV-Star auf Instagram. Auf den Schnappschüssen ist das Paar bei der Eröffnung von Jennys Geschäft "Jenny Delüx" beim Turteln zu sehen. Und die Storebesitzerin sieht richtig glücklich aus dabei!

Ihre Fans freuen sich sicher, dass die Auswanderin eine neue Liebe gefunden hat. Ihr vorheriger Freund Steve bereitete ihr vor einem Jahr großen Ärger: Ihr Ex schlug ihren Sohn Leon auf den Hinterkopf, nachdem dieser sich in eine Bar verirrt hatte. Die Mutter verteidigte ihren damaligen Partner zwar, doch vor allem Leons Papa Jens Büchner war damals gar nicht begeistert. Freut ihr euch, dass Jenny jetzt wieder frisch verliebt ist?

Facebook / Jenny Deluex Jennifer Matthias auf Mallorca

Facebook / @jenny.deluex.eu Jennifer Matthias

Facebook / Jennifer Matthias Jennifer Matthias, bekannt aus "Goodbye Deutschland!"

