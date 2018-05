Die Antwort könnte wohl kaum eindeutiger sein! Als Promiflash kürzlich Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig zum Interview traf und nachfragte, wer bei ihnen zu Hause die Hosen anhat, war sich das Paar sofort einig: Weder hat der GZSZ-Star was zu melden, noch ist seine Verlobte der Boss – mit ihren fast sechs Monaten hat Tochter Delia das Sagen. "Delia ist der Chef. Sie bestimmt, wann wir was machen. Wenn sie traurig ist, wenn sie was trinken möchte, dann lassen wir natürlich alles stehen und liegen und kümmern uns erst mal um die Kleine. Sie gibt den Takt zu Hause an", lachte Jörn beim "Milka Houserunning" in Hamburg los.



