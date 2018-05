Ihre Hochzeit verschieben sie schon seit Monaten immer wieder, doch ein anderer Termin hat nun endlich geklappt: Anne Wünsche (26) und ihr Verlobter Henning Merten haben endlich ihr neues Domizil bezogen! Mit ihren Töchtern und den Hunden ging es in ein tolles, modernes Haus mit Platz für begehbaren Kleiderschrank und Co. In einem Video hat das beliebte Vlogger-Pärchen seine Fans jetzt mit auf die Umzugsreise genommen.

Eines war schon vor dem Umzug klar: Es würde eine Menge Kisten zu packen geben. In einem Clip auf YouTube zeigt Anne die Vorbereitungen für das Leben im neuen Haus – vom Aussortieren bis zum Möbel-Aufbauen. Das neue Heim bietet offensichtlich auch mehr Platz für die jungen Eltern und ihre Kids – auf stolzen drei Etagen können sie sich ausbreiten. Schon seit Tagen lässt die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Follower in Vlogs an dem Umzug teilhaben.

Doch einen kleinen Wermutstropfen gibt es: Noch ist das Haus nicht komplett fertig renoviert. So muss die Familie in den ersten paar Tagen ohne Küche auskommen. Auch diese Situation werden Anne und Henning sicher meistern. Und vielleicht läuten dann ja auch irgendwann die Hochzeitsglocken?

