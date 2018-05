Gehört Klaudia Giez (21) etwa bald zu den Social-Media-Mamas? Vor wenigen Tagen ging es der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin nicht sonderlich gut. Mit trägen Videoclips ließ sie die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft brodeln. Promiflash trifft die sonst so energiegeladene Frohnatur und ihren Schatz Felipe Simon beim ROSSMANN "Schön für mich" Blogger-Event in Hamburg und hakt nach: Werden die zwei etwa Eltern? "Ich bin nicht schwanger. Ich hatte einfach nur einen Kater", löst die Ulknudel das Wirrwarr auf.



