Noëlla Mbomba und Klaudia Giez verraten ihre GNTM-Favoriten

Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel ist in vollem Gange. Promiflash traf im Rahmen der World Burger Tour im Hard Rock Café auf die ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Noëlla Mbomba und Klaudia Giez (27). Sie verrieten, wem sie in diesem Jahr besonders die Daumen drücken. "Bei mir ist es Frieder. Bei den Frauen ist es bis jetzt wirklich schwer zu sagen. Nuri, die finde ich sehr, sehr hübsch", erklärte Noëlla. Auch Kandidatin Grace habe es ihr angetan, verrät sie im Gespräch.

Influencerin Klaudia hat ihr Auge vor allem auf einen männlichen Kandidaten geworfen. "Der Linus. Also als ich den gesehen habe, da habe ich gesagt: 'Model!' Und dann bin ich auf sein Instagram-Profil gegangen und habe gesehen, der modelt eh schon", sagte sie gegenüber Promiflash. Dass der Teilnehmer bereits vorher in den Beruf hineinschnupperte, störe sie nicht. "Ich hatte auch ein bisschen Erfahrung. Ich hab halt so für kleinere Sachen gemodelt, ich bin auch auf der Berliner Fashion Week gelaufen", gab sie zu.

Die beiden Ex-Teilnehmerinnen haben ihrer eigenen Zeit bei GNTM viel zu verdanken. Noëlla wäre sofort bereit, sich noch einmal der Herausforderung zu stellen. "Natürlich. Deswegen sollen die mal die All-Star-Staffel machen", lautet ihre Antwort auf die Frage, ob sie erneut teilnehmen würde. "Ich glaube, ohne GNTM wäre ich nicht so weit gekommen", erzählte Klaudia bereits in einem früheren Promiflash-Interview.

ProSieben/Michael de Boer Frieder Sell, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

Instagram / _linusweber_ Linus Weber posiert

