Der Titel "Dancing Star 2018" ist zum Greifen nah! Nur noch vier Kandidaten sind bei Let's Dance im Rennen: Barbara Meier (31), Judith Williams (45), Julia Dietze (37) und Ingolf Lück (60) kämpfen um den Einzug in das große Finale. Kein Wunder, dass die kommende Runde den Promis alles abverlangt: Das Quartett muss drei Tänze präsentieren – und von einem erfahren die vier erst während der Show!

In der dritten Runde wird es dann besonders spannend: Beim "Impro Dance Extreme" erfahren die Teilnehmer erst in der Show, welchen Tanz sie zu welcher Musik performen müssen. Anschließend haben die Stars und ihre Profi-Partner drei Minuten Zeit, sich umzuziehen und eine Choreografie einzuüben – danach geht es direkt aufs Parkett!

In dem RTL-Format ist nur noch ein Mann übrig: Ingolf! Seinen Platz als einziger männlicher Teinehmer möchte der Komiker mit einer Samba zu "Bem, Bem Maria" von den Gypsy Kings und einem Paso Doble zu James Horners (✝61) Hit "Plaza Of Excecution" verteidigen. Model Barbara flog bereits einmal raus – damit das nicht wieder passiert, wird die Bald-Braut bei ihrem Slowfox zu der 90er-Jahre-Nummer "Lovefool" von der Band The Cardigans und ihrem Jive zu den Klängen von Wanda Jacksons "Let's Have A Party" alles geben.

Schauspielerin Julia gilt als Favoritin der Sendung. Ob sie diesem Status mit einer Samba zu "Mi Gente" von J Balvin feat. Willy William und einem Paso Doble zu "Don't Let Me Be Misunderstood" von The Animals gerecht wird? Fehlt nur noch eine im Bunde: Unternehmerin Judith. Sie tanzt zunächst einen Tango zu dem Lied "Libertango" von Astor Piazzolla. Im zweiten Durchgang präsentiert sie eine Samba zu dem Sommer-Hit "Échame La Culpa" von Luis Fonsi (40) feat. Demi Lovato (25).

Florian Ebener/Getty Images "Let's Dance"-Profi Ekaterina Leonova und Comedian Ingolf Lück

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

MG RTL D / Guido Engels Judith Williams und Erich Klann bei "Let' Dance"



