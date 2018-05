In der neunten Livesendung tanzte sich Julia Dietze (37) mit ihrem emotionalen Freestyle zu "Knockin' on Heaven's Door" in die Herzen der Zuschauer. Für Joachim Llambi (53) war ihre Performance der "beste Tanz der Staffel", Jury-Kollegin Motsi Mabuse (37) war ebenfalls hin und weg und sieht die Schauspielerin sogar schon in der letzten Show übers Parkett schweben. Im Promiflash-Interview verriet Julia, wie sie mit der Favoritenrolle umgeht!

Gegenüber Promiflash zeigte sich die begabte Nachwuchstänzerin bescheiden. Sie hätte auch mit Thomas Hermanns (55) im Finale gerechnet – der Komiker musste allerdings in der vergangenen Folge seine Tanztasche packen. Darüber, dass sie als mögliche Favoritin gesehen wird, freute Julia sich: "Deswegen fühle ich mich zwar sehr geehrt und bin dankbar, dass Motsi das sagt, sie ist ein Herzensmensch." Auch wenn sie letztes Mal ganze 30 Punkte einsacken konnte, will das TV-Gesicht auf jeden Fall wieder alles geben! "Andererseits werde ich mich auf keinen Fall darauf ausruhen, denn in dieser Staffel sind Kandidaten rausgeflogen, die großartige Tänzer waren", erklärte Julia und nannte Charlotte Würdig (39) als Beispiel. Bei "Let's Dance" sei es einfach immer unvorhersehbar.

Am Freitag wird es dann wieder ernst für Julia und Profitänzer Massimo Sinató (37): Sie kämpfen um den Einzug ins Halbfinale! In der ersten Runde wollen die beiden den Saal mit einem Slowfox zu "I Just Want To Make Love To You" von Etta James in ihren Bann ziehen. Danach wird es etwas flotter: Zu "Son Of A Preacher" von Dusty Springfield bringen Julia und Massimo dann eine Fusion aus Rumba und Quickstep auf das Parkett.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener/Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze während der 9. "Let's Dance"-Show

MG RTL D / Guido Engels Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance", Show sieben

Andreas Rentz / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

