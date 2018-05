Mit seiner unglaublichen Leistung beeindruckt er sogar seine Tanzpartnerin! Ingolf Lück (60) ergatterte in der letzten Let's Dance-Show mit seiner Fusion-Performance die begehrten 30 Jury-Punkte – und Standing Ovations vom Publikum. Der Schauspieler verbesserte sich kontinuierlich und schaffte es jetzt sogar als einziger verbliebener Promi-Mann ins Halbfinale. Dass Ingolf so erfolgreich werden könnte, hätte seine Tanztrainerin Ekaterina Leonova (31) zu Beginn nicht gedacht, wie sie Promiflash verraten hat!

"Naja, am Anfang habe ich überhaupt keine großen Ziele gesetzt. Wir waren offen und haben versucht, jede Show so gut wie möglich zu machen", offenbarte die schöne Profi-Tänzerin im Promiflash-Interview direkt nach der Freitagabendshow. Dass sie und Ingolf sich sogar den Einzug ins Halbfinale ertanzen würden, hatte Ekat aber nicht erwartet: "Dass wir es so weit geschafft haben, ist natürlich einfach eine Überraschung. Anscheinend haben wir doch etwas richtig gemacht!"

Und dass sie definitiv alles richtig machten, bestätigte ihnen auch das umwerfende Jury-Urteil vom Freitag. Während ihres anmutigen Auftritts, der eine Mischung aus Tango und Rumba war, kippte sogar dem sonst so strengen Jury-Boss Joachim Llambi (53) vor Begeisterung die Kinnlade runter: "Du tanzt wirklich sehr gut, deine Fußarbeit war sehr gut. Das ist das, was Tanzen ausmacht und was zwischen Mann und Frau passieren muss!", lobte er Ingolfs Performance.

Florian Ebener / Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei der 10. "Let's Dance"-Show 2018

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ingolf Lück

Florian Ebener/Getty Images Joachim Llambi in der dritten Show von "Let's Dance"

