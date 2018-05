Er ist der absolute Frauenmagnet unter den männlichen Kuppelkandidaten: Gleich drei flirtwütigen Single-Ladys verdrehte Philipp Stehler (29) bei Bachelor in Paradise den Kopf. Pamela Gil Marta, Carina Spack und Carolin Ehrensberger konnten dem Charme des ehemaligen Polizisten einfach nicht widerstehen und verguckten sich am thailändischen Traumstrand auf Anhieb in ihn. Für eine musste sich der Schönling aber entscheiden. Seine einzige Rose überreichte er Pam – Caro hingegen ging leer aus. In welchem Verhältnis die beiden mittlerweile zueinander stehen, verriet Philipp im Interview mit Promiflash.

Wer hat schon gerne die Qual der Wahl? Der 29-Jährige, dem es sichtlich schwer fiel, eine Frau aus dem liebesdurstigen Trio herauszupicken, steckte in einer wahrhaftigen Bredouille. Auf dem "Schön für mich"-Blogger-Event von Rossmann erzählte er Promiflash, dass es ihm im Herzen wehgetan habe, Caro nach Hause schicken zu müssen. Auf die Frage, ob dicke Luft bei den beiden herrsche, antwortete der Berliner: "Unser Verhältnis ist super, wirklich. Wir verstehen uns richtig gut, nach wie vor. Sie ist einfach eine coole Socke! Wir hatten echt eine coole Zeit und wer hat nicht gerne eine gute Zeit im Paradies?" Es scheint also alles wieder im Lot zu sein bei den blonden Buddys.

Die 1,81 Meter große Schönheit hat dafür aber gerade ganz andere Sorgen. Wieder in Deutschland angekommen, rutschte sie aus und knickte fies um, so dass sie jetzt sogar Krücken braucht. Ob Philipp ihr wohl schon Genesungswünsche geschickt hat?

Promiflash Philipp Stehler beim "Schön für mich"-Blogger-Event von Rossmann

Anzeige

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / carolinehrensberger Carolin Ehrensberger, deutsches Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de