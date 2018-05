Das hatte Trixi Giese (18) sich wohl anders erhofft. Nachdem die Pariserin es in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel in die Top 10 schaffte, versuchte sie sich auch als YouTuberin. Als die Blondine zur Abwechslung mal einen Blick ins Kommentarfeld warf, erlebte sie eine herbe Enttäuschung, wie sie via Instagram-Story verriet: "Ich habe zehntausend Kommentare bekommen wie 'Ich hasse deine Stimme', 'Ich mag das nicht' oder 'Bleib im Bett'." Dieser Hate wirke sich sogar auf ihre Arbeit als Model aus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de