Schwebt Kendall Jenner (22) wieder auf Wolke sieben? Anfang des Jahres turtelte das Model noch mit Blake Griffin (29). Das unehrliche Verhalten des Basketballers soll allerdings zu dem abrupten Ende der Beziehung geführt haben. Dennoch scheint sich Kennys angeeignetes Wissen über die Sportart auszuzahlen, denn: Angeblich soll ihr Neuer auch auf dem Basketballfeld seine Brötchen verdienen! Ist der Reality-Star echt mit NBA-Spieler Ben Simmons zusammen?

Das wollen jedenfalls mehrere Quellen im Interview mit Page Six wissen. Kendalls aktuelles Techtelmechtel soll bereits seit einer Weile laufen. Dabei sollen der TV-Star und der Sportler bereits in verschiedenen Städten Amerikas gemeinsam Zeit verbracht haben. Ein Berichterstatter habe die beiden kürzlich bei einem Lunchdate in Beverly Hills ertappt. Eine weitere Person behauptet, das angebliche Paar mit Freunden in einem Restaurant in Manhattan gesichtet zu haben.

"Es hat so ausgesehen, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, damit Kendall und Ben ihren Abend problemlos und stressfrei genießen konnten", plauderte der New Yorker Beobachter aus. Glaubt ihr, dass zwischen den beiden wirklich etwas läuft? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Splash News Kendall Jenner und Blake Griffin

Instagram / bensimmons Ben Simmons, Basketballspieler

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner

